Кубок Африканских Наций

Завершились все поединки 1/4 финала.

Все поединки четвертьфинала Кубка африканских наций завершились. Таким образом стали известны полуфинальные пары турнира.

Буркина-Фасо — Сенегал

Камерун — Египет

Поединок Буркина-Фасо — Сенегал состоится второго февраля в 21:00 по киевскому времени. Камерун сыграет против Египта третьего февраля в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что в четвертьфинале Буркина-Фасо прошла Тунис (1:0), Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею (3:1), Камерун был сильнее Гамбии (2:0), а Египет обыграл Марокко (2:1).

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