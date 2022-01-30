Завершились все поединки 1/4 финала.
CAF
30 января 2022, 23:18
Все поединки четвертьфинала Кубка африканских наций завершились. Таким образом стали известны полуфинальные пары турнира.
Буркина-Фасо — Сенегал
Камерун — Египет
Поединок Буркина-Фасо — Сенегал состоится второго февраля в 21:00 по киевскому времени. Камерун сыграет против Египта третьего февраля в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что в четвертьфинале Буркина-Фасо прошла Тунис (1:0), Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею (3:1), Камерун был сильнее Гамбии (2:0), а Египет обыграл Марокко (2:1).
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