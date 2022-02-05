Кубок Африканских Наций

Следите за всеми событиями поединка Кубка африканских наций, в котором определится бронзовый призер.

В поединке за третье место текущего розыгрыша Кубка африканских наций нас ожидает противостояние между сборными Буркина-Фасо и Камеруна, которые были за шаг до финала, но в 1/2 уступили Сенегалу и Египту соответственно.

Следить за событиями данного противостояния, в котором определится бронзовый призер КАН-2022, вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua. Матч начнется сегодня, 5 февраля, в 21:00 по киевскому времени.

Прямая онлайн-трансляция матча Буркина-Фасо — Камерун

Стартовые составы Буркина-Фасо и Камеруна

Путь Буркина-Фасо и Камеруна на Кубке африканских наций-2022