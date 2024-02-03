Кубок Африканских Наций

У поєдинку було аж три вилучення.

У чвертьфіналі між собою грали Малі та Кот-д'Івуар.

У напруженому поєдинку сильнішими виявилися номінальні господарі, хоч і грали з 44-ї хвилини у меншості. Переможний гол був забитий на останніх секундах овертайму.

Малі — Кот-д'Івуар 1:2

Голи: Нене (71) — Адінгра (90), Діакіте (120).

Нереалізований пенальті: Адама Траоре (17).

Малі (стартовий склад): Діарра — Ніакате, Сінайоко, Думбія, Кулібалі, Куята, Сако, Самассеку, Адама Траоре, Амарі Траоре, Хайдара.

Кот-д'Івуар (стартовий склад): Фофана — Градель, Кессьє, Конан, Коссуну, Н'Діка, Куаме, Ор'є, Пепе, Сері, Секо Фофана.

Вилучення: Коссуну (44), Діакіте (123), Траоре (125).