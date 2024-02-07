Кубок Африканских Наций

Нігерія вийшла до фіналу КАН-2023 за підсумком напруженої серії пенальті проти ПАР

Заробленого Віктором Осімгеном одинадцятиметрового в основний час не вистачило для перемоги "суперорлів", а вже після овертаймів доля першої путівки на вирішальну гру вирішувалась у футбольній лотереї.

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Нігерія — ПАР 1:1 (4:2 – пен.)

Голи: Трост-Еконг, 66 (пен.) — Мокоена, 90 (пен.)



Нігерія: Нвабалі — Аджаї, Еконг, Бессі — Осаї-Самуель, Оньєка (Арібо, 102), Івобі (Юсуф, 63), Айна — Сімон (Чуквезе, 62), Осімген (Моффі, 110), Лукман (Іхеаначо, 102).



ПАР: Вілльямс — Мудау, Кекана, Кулу (Маямбела, 76), Мвала, Модіба — Зване (Лепаса, 76, Сібісі, 117), Мокоена, Сітоле, Тау — Макгопа.



Попередження: Оньєка.



На 115-й хвилині був вилучений Ґомолемо Ґрант Кекана (ПАР) (грубе порушення).