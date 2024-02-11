Кубок Африканских Наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Кубку африканських націй, у якому зіграють Нігерія та Кот-д'Івуар.

Нігерія та Кот-д'Івуар у Абіджані розіграють Кубок африканських націй-2023.

Жозе Пезейру, після перемоги в серії пенальті над ПАР у півфіналі, залучив до стартового складу Айну та Зайду на флангах півзахисту, тоді як Чуквезе зіграє праворуч в атаці.

Емерс Фае, на тлі перемоги над ДР Конго (1:0), використав із перших хвилин Ор'є та Коссуну в захисті.

Нігерія: Нвабалі — Еконг, Аджаї, Бессі — Айна, Оньєка, Івобі, Зайду — Чуквезе, Осімген, Лукман.

Запасні: Узохо, Аль-Хассан, Муса, Арібо, Осаї-Самуель, Іхеаначо, Сімон, Онуачу, Авазіем, Омеруо, Моффі, Оньєдіка.



Кот-д'Івуар: Фофана — Ор’є, Коссуну, Ндіка, Конан — Сері, Кессьє — Адінгра, Фофана, Градель — Алле.

Запасні: Б. Сангаре, Діоманде, Сінго, Бамба, Крассо, Бога, Діакіте, І. Сангаре, Пепе, Куаме, Діалло, Лазаре.



Гра Нігерія — Кот-д'Івуар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.