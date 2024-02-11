Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Кубку африканських націй, у якому зіграють Нігерія та Кот-д'Івуар.
Семюель Чуквезе, Getty Images
11 лютого 2024, 21:21
Нігерія та Кот-д'Івуар у Абіджані розіграють Кубок африканських націй-2023.
Жозе Пезейру, після перемоги в серії пенальті над ПАР у півфіналі, залучив до стартового складу Айну та Зайду на флангах півзахисту, тоді як Чуквезе зіграє праворуч в атаці.
Емерс Фае, на тлі перемоги над ДР Конго (1:0), використав із перших хвилин Ор'є та Коссуну в захисті.
Нігерія: Нвабалі — Еконг, Аджаї, Бессі — Айна, Оньєка, Івобі, Зайду — Чуквезе, Осімген, Лукман.
Запасні: Узохо, Аль-Хассан, Муса, Арібо, Осаї-Самуель, Іхеаначо, Сімон, Онуачу, Авазіем, Омеруо, Моффі, Оньєдіка.
Кот-д'Івуар: Фофана — Ор’є, Коссуну, Ндіка, Конан — Сері, Кессьє — Адінгра, Фофана, Градель — Алле.
Запасні: Б. Сангаре, Діоманде, Сінго, Бамба, Крассо, Бога, Діакіте, І. Сангаре, Пепе, Куаме, Діалло, Лазаре.
Гра Нігерія — Кот-д'Івуар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.