Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы выбрали самые интересные матчи выходных. Долго думали, стоит ли рисковать в надежде порядком увеличить наш банк, но не нашли достойного для этого варианта. Тем не менее, ставим рекордную за всю битву сумму. Надеемся сохранить первое место по итогам тура и, конечно же, увеличить банк!

Текущий банк: 5166,95 грн

Верим в двойник

Ман Сити — Лестер (21 декабря)

Ман Сити — самая забивная команда АПЛ, Лестер идет третьим по этому показателю. У "горожан" никуда не делись огромные проблемы в обороне, "лисы" — далеко не безгрешны. С другой стороны, мы неоднократно убеждались, когда даже в таких случаях команды удивляли и выдавали скучные матчи, однако мы полагаем, что это не тот случай.

Прогноз: Тотал больше 2,5

Коэффициент: 1,44

Бетис – Атлетико (22 декабря)

Бетис наконец находит свою игру и выбирается из подвала турнирной таблицы. С таким составом болтаться внизу — настоящее преступление, но пациент скорее жив, чем мертв. Важный экзамен для команды Руби — матч против Атлетико. "Матрасники" приедут играть в свой прагматичный футбол, но нам кажется, что Бетису удастся как минимум не проиграть. Дома Бетис играет очень и очень неплохо. Страхуем форой.

Прогноз: Фора Бетиса (+1)

Коэффициент: 1,39

Общий коэффициент: 2

Ставка: 150 грн

Моуриньо против Челси

Тоттенхэм — Челси (22 декабря)

Тоттенхэм после прихода Моуриньо заметно заиграл лучше и сейчас "Особенному" предстоит противостоять "своему" Челси. Команда Лампарда явно сдала и сейчас пребывает в небольшом игровом кризисе, и мы считаем, что Тоттенхэму по силам воспользоваться этим. Подстрахуемся, взяв нулевую фору.

Прогноз: Тоттенхэм (0)

Коэффициент: 1,8

Ставка: 250 грн

Клубный чемпионат мира

Ливерпуль — Фламенго (21 декабря)

Признаемся честно, никакой аналитики при выборе этой ставки не было. Опираемся на то, что Фламенго — не соперник мотивированному Ливерпулю. Клопп не будет экспериментировать, как это было в игре против Монтеррея и бросит в бой всех сильнейших исполнителей. Это приведет "красных" к трофею.

Прогноз: Победа Ливерпуля

Коэффициент: 1,55

Ставка: 350 грн

Итог

В этом туре нашего с Parimatch проекта мы взяли два ординара и двойник. Запасаемся терпением и ждем матчей. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?