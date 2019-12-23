Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги шестнадцатого тура проекта — Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. Прошедший тур оказался для нас неудачным — у нас зашла всего одна ставка из трех, и мы проиграли часть денег.

Ставка №1

Матч: Ливерпуль — Фламенго 0:1

Прогнозы: Победа Ливерпуль

Коэффициент: 1,55

Ставка: 350 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Ливерпуль расстроил нас, не сумев основным составом в основное время выиграть у Фламенго. Думали, что вернувшиеся в старт лидеры смогут без особых проблем обыграть бразильцев, но ошиблись. Была надежда в конце игры, когда арбитр назначил пенальти, но затем это решение было справедливо изменено.

Ставка №2

Матчи: Тоттенхэм — Челси 0:2

Прогнозы: Тоттенхэм (0)

Коэффициент: 1,8

Ставка: 250 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Мы, ровно как и практически весь футбольный мир, не верили в победу Челси на выезде. Однако Лампард смог удивить Моуриньо и обыграл своего бывшего тренера. "Шпоры" весьма неожиданно выглядели крайне слабо и абсолютно по делу уступили сопернику.

Ставка №3

Матч: Манчестер Сити — Лестер 3:1 / Бетис — Атлетико Мадрид 1:2

Прогноз: больше(2.5) / Бетис(+1)

Коэффициент: 2

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 216 грн

Небольшое светлое пятно нашего тура. Сити и Лестер ожидаемо выдали верховой матч, а Бетис смог не проиграть в два мяча, но по нашей ставке случился возврат. И он был очень валидольным, ведь Бетис смог забить уже на 93-й минуте матча. Это спасло нас от провала по всем фронтам.

Итог

После серии успешных туров в нашем с Parimatch проекте нас подстерегала неудача. Радует лишь то, что мы в целом все еще в плюсе. Что касается Bigmir)net и Isport.ua, то ребята выступили еще хуже, чем мы.