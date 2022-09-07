Ліга конференцій

Слова вінгера Дніпра-1 перед стартом у Лізі Конференцій.

Півзахисник СК Дніпро-1 Олексій Гуцуляк відповів на питання журналістів на прес-конференції перед матчем "спортклубівців" проти нідерландського АЗ.

Зазначимо, що "дніпряни" стартують у Лізі Конференцій у четвер, 8 вересня. Початок гри "жовто-чорних" з "червоно-білими" заплановано на 22:00 за київським часом. На нашому сайті запланована онлайн-трансляція поєдинку.

"Ми вже оселилися у словацькому місті Кошице, роз’їхалися по квартирах. Напочатку було трошки тяжко, тому що усі жили у готелі і для нас тут нове місто, тому зрозуміло, що для команди це не легко. Тут і побутові моменти та все інше. Зараз вже все краще, відчуваємо себе як дома, Живу у центрі міста, і воно чимось нагадує Львів. Сподіваюся, що на стадіоні атмосфера буде для нас також домашньою.

Звичайно, коли команда перемагає, то це додає усім нам сил і впевненості в собі, і тренування зовсім по іншому проходять. Але матчі чемпіонату України і матчі у Лізі Конференцій сильно відрізняються. Думаю, що завтра буде цікаво".

Пізніше 24-річний футболіст відповів на питання, чи будуть матчі проти АЗ найбільш принциповими.

"Так не можна говорити, тому що ще жодна гра у групі не зіграна. Завтрашня зустріч буде цікавою, але вона не буде важливішою за інші матчі у групі.

Фізично, я думаю, команда готова. Я впевненіше себе відчуваю, хоча і збори не пройшов, але після травми відновлююсь добре і почуваю себе нормально.

Не думаю, що це буде тяжка гра — ми будемо почуватися комфортно. Не можу сказати, що для нас це буде єврокубковий дебют. Так, ми програли дві гри у кваліфікації Ліги Європи, але це теж був для нас єврокубковий досвід і він дає нам впевненість. Так що я не скажу, що для нас це буде дебют".

Насамкінець хавбек дав послання вболівальникам, які прийдуть підтримати Дніпро-1 у четвер.

"Нам не важливо хто прийде нас підтримати словаки чи українці, ми будемо намагатися показати хороший футбол для нас і для нашої країни. Звичайно, що ми віримо у перемогу" - підсумував Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше стала відома заявка команди Олександра Кучера на груповий етап Ліги Конференцій.