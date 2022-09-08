Ліга конференцій

Хавбек голландського клубу поділився своїми думками напередодні гри із Дніпром-1.

Півзахисник АЗ Тіджані Рейндерс прокоментував майбутній матч першого туру групового етапу Ліги конференцій проти Дніпра-1.

"Ми граємо за складним графіком, але команда виграє, у нас хороша полоса, тому і хороший настрій. Звісно, команда можливо може і поступитися у якомусь з наступних матчів, але це не змінить настрою в середині команди.

Вихідний був у понеділок. Був вдома із своєю дружиною. Нічого незвичайного, але необхідний відпочинок у такому складному періоді я отримав.

Ліга конференцій — це дуже цікавий турнір, який має справжній європейський рівень без жодних питань. Звичайно, що АЗ прагне кваліфікуватися у наступну стадію.

Були зміни у складі команди, з’явилося вільне місце і я почав більше грати. Крім того, став показувати більш стабільну гру. Намагаюся покращувати свою гру в зонах завершення атаки, і сподіваюся надалі витримувати цей ритм і продовжувати грати в основному складі", - наводить слова Рейндерса прес-служба Дніпра-1.

Нагадаємо, матч Дніпра-1 — АЗ відбудеться сьогодні, 8 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.