Ліга конференцій

Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з Аполлоном.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Аполлона (1:0).

"Усі були дуже радісні, буле відчуття гордості і усі були щасливі! Дуже важка гра, складно було забити перший гол, дотерпіти і довести гру до перемоги.

Я давно не грав стільки ігрового часу. У першому таймі все було гарно, у другому перші 15-20 хвилин теж добре, але потім підвтомився і судоми були. Це жертва, яка потім приносить радість. Тому я задоволений.

Зараз слабких команд немає, і Вадуц також дуже гарна команда. У цих команд різний стиль гри, і під кожну ми налаштовуємося, Аполлон нам дав дуже жорсткій бій, не такий як у першій грі.

Перемогу присвячуємо нашим героям, нашим вболівальникам і всьому українському народу", — наводить слова Назаренка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що гол Піхальонка претендує на найкращий забитий м'яч у п'ятому турі Ліги конференцій.