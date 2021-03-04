Чтиво

Football.ua расскажет, почему топ-футболисты больше не поедут доигрывать в Поднебесную.

За последний год шестнадцать китайских клубов из трех дивизионов исчезли из футбольной карты страны. Всему виной — большие финансовые расходы и недостачи.

"Ливерпуль — плохой чемпион", — заявлял Рой Кин. Что же он может сказать про Цзянсу Сунин, который в прошлом сезоне выиграл китайскую Суперлигу, а в 2021 — прекратил свое существование. Кажется, Цзянсу — не последний клуб, который "сложит карты".

Давайте вспомним, что в мае 2020 года клуб профессионального уровня Тяньцзинь Тяньхай также был расформирован. Смерть чемпионов подчеркивает ненадежность многих клубов, из которых 16 исчезли в трех ведущих дивизионах в прошлом году.

Когда около десяти лет назад президент страны Си Цзиньпин дал понять, что настало время положить конец неудачам Китая в футболе, конгломераты и другие предприятия, связанные с государством, быстро подключились к игре. Но исчезновение клубов — результат банкротства некоторых китайских предприятий.

Сунин — гигант розничной торговли, универмаги которого являются отличительной чертой китайских городов, был основан относительно поздно — в 2015 году. Рамирес приехал из Челси чтобы положить начало развития этого клуба, Алекс Тейшейра отказал Ливерпулю, а тренером какое-то время был Фабио Капелло. Перед тем, как выиграть титул, Цзянсу в последний раз попал в заголовки международных новостей в 2019 году, когда сделка с Гаретом Бэйлом сорвалась в последнюю минуту. Возможно, это удачное стечение обстоятельств.

Цзянсу, со средней посещаемостью более 27000 человек в 2019 году, терял деньги, но у Сунин, купившего контрольный пакет акций миланского Интера в 2016 году, а также владеющего PPTV, который до недавнего времени транслировал игры английской Премьер-лиги в Китае, было все в порядке с финансами. Правда, лишь до начала коронавируса.

Отсутствие доходов от матчей привело к еще большим убыткам клубов, и владельцы начали ощущать это в розничной торговле. В прошлом месяце крупнейший акционер Сунин, Чжан Цзиньдун, объявил, что компания сократит количество нерозничных предприятий, но он не смог найти покупателя для Цзянсу с долгами около 67 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на запрашиваемую цену в один цент. Не имея помощи от руководства города, клуб попросту исчез...

Тяньцзинь Тайгерс, один из старейших клубов Китая, принадлежит Теде (тяньцзиньская зона экономического и технического развития) с 1998 года, но из-за новой политики китайской футбольной ассоциации, которая убирает упоминания компаний из названий клубов, Тяньцзинь Теда стал Тяньцзинь Тайгерс. По сведениям местных СМИ, Теда отказался от инвестиций, оставив новорожденных "тигров" потенциально в опасности. В феврале Шаньдун Тайшань вылетели из Лиги чемпионов Азии из-за невыплат зарплаты бывшим сотрудникам.

Делать клубы менее корпоративными — это не просто главная идея со стороны Федерации футбола Китая. Она хочет избавиться от почти полной зависимости от денежных вливаний со стороны крупного бизнеса и заставить клубы стать более устойчивыми и профессиональными. Китайский рынок стал испытывать кризис еще до пандемии COVID-19. В 2017 году на подписания легионеров был введен 100% трансферный налог на фоне обеспокоенности правительства по поводу вывода капитала из страны и опасений федерации по поводу перерасхода средств.

Установлен потолок заработной платы на сезон-2021, который должен начаться в апреле. Иностранным игрокам можно выплачиваться максимум около 2,7 миллиона фунтов стерлингов в год — примерно столько, сколько Карлос Тевес получил за месяц в 2017 году за то, что он просто отдыхал. "Перерасход — это что-то не по плану. Из 180 миллионов долларов (средняя сумма, потраченная в 2019 году) от 70% до 80% идет в карманы игроков. И из них около 70% — это зарплаты легионеров", — сказал в декабре генеральный секретарь федерации футбола Луи Лю.

Но есть и свои тонкости. Те игроки, которые заключили контракт до введения нового закона про зарплату, будут получать свои миллионы. Например в Шанхае СИПГ есть Оскар и Марко Арнаутович, чьи контракты были согласованы до введения нового потолка заработной платы. В минувшие выходные клуб объявил о подписании контракта с хорватским защитником Анте Майсторовичем примерно за три миллиона фунтов стерлингов, что является самой дорогой покупкой зимнего трансферного окна из Европы, в отличие от четырехлетней давности, когда Лига потратила около 330 миллионов фунтов стерлингов — больше, чем любая другая лига в мире.

В краткосрочной перспективе наступит период самоанализа. Согласно государственному информационному агентству Шеньхуа, меньший прилив легионеров — отличная идея. По их мнению, настало время после бурного роста уважать законы футбола, уважать законы рынка, придерживаться развитию молодежи и работать в долгосрочной перспективе.

Масштабные инвестиции в развитие молодежи, охватившие тысячи школ, будут продолжены, и есть оптимизм, что они начнут приносить плоды к концу десятилетия. Примерно в то же время Китай вполне может подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу и получить его. А до этого натурализованные игроки бразильского происхождения, такие как Рикардо Гуларт и Элкесон, должны помочь с квалификацией на расширенный чемпионат мира 2026 года.

В долгосрочной перспективе будущее все еще может быть светлым, но это может зависеть от того, как китайский футбол решит краткосрочные проблемы: как клубы, многие из которых имеют долги и полагаются на корпоративные деньги, смогут выжить. Не только китайский футбол сталкивается с этой проблемой, но до сих пор удивляет, как же быстро роскошь клубов подошла к концу.

Источник: The Guardian

Богдан Бондаренко, Football.ua