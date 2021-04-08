Лига Европы

Это все происходит в то время, когда матчи проходят без болельщиков.

В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы между испанской Гранадой и Манчестер Юнайтед произошел довольно забавный и интересный эпизод.

Матч был прерван на несколько минут на седьмой минуте, когда на поле выбежал голый мужчина, который вскоре упал на газон и начал перекатываться по полю. К нему тут же прибежали полицейские, которые увели его в подтрибунное помещение.

Jesus has risen and is streaking in Granada #GRAMUN pic.twitter.com/kk4xO4amA9 — Graham Patchell 🇮🇪🇪🇺 (@GrahamPatchell) April 8, 2021

A naked man just ran across the pitch and rolled around. I didn’t realise it was so cold. And he’s not using Manscaped. pic.twitter.com/d7H5CzNkxl — Andy Mitten (@AndyMitten) April 8, 2021

Отметим, что данный еврокубковый поединок проходит без присутствия болельщиков. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Гранада — Манчестер Юнайтед.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.