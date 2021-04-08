В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы между испанской Гранадой и Манчестер Юнайтед произошел довольно забавный и интересный эпизод.

Матч был прерван на несколько минут на седьмой минуте, когда на поле выбежал голый мужчина, который вскоре упал на газон и начал перекатываться по полю. К нему тут же прибежали полицейские, которые увели его в подтрибунное помещение.

Отметим, что данный еврокубковый поединок проходит без присутствия болельщиков. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Гранада — Манчестер Юнайтед.

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