В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы между испанской Гранадой и Манчестер Юнайтед произошел довольно забавный и интересный эпизод.

Матч был прерван на несколько минут на седьмой минуте, когда на поле выбежал голый мужчина, который вскоре упал на газон и начал перекатываться по полю. К нему тут же прибежали полицейские, которые увели его в подтрибунное помещение.

Jesus has risen and is streaking in Granada #GRAMUN pic.twitter.com/kk4xO4amA9

A naked man just ran across the pitch and rolled around. I didn’t realise it was so cold. And he’s not using Manscaped. pic.twitter.com/d7H5CzNkxl