Копа Америка

Южноамериканский турнир остался без обоих изначальных хозяев.

Сорок седьмой в истории розыгрыш южноамериканского турнира Копа Америка, который должен стартовать уже через две недели — 13 июня, за короткий промежуток до матча открытия оказался под угрозой срыва.

Напомним, что впервые с 1983-го года состязание должно было проходить сразу в двух государствах — Колумбии и Аргентине, однако в апреле 2021-го года в первой из вышеназванных обострилась политическая обстановка на фоне недовольства граждан действующим руководством страны, в результате чего Аргентина осталась единственной хозяйкой международного первенства.

Однако, как гласит заявление Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), Аргентина также была лишена права проведения Копа Америка-2021 из-за ухудшения "нынешних обстоятельств".

Организаторы не раскрывают значения, которое несет последние определение, однако есть все поводы полагать, что ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в этой стране сподвигло руководящий орган к принятию данного решения.

"КОНМЕБОЛ анализирует предложения из других стран, которые проявили интерес к проведению континентального турнира. Обновления будут объявлены в ближайшее время", — гласит сообщение от Конфедерации по сложившейся ситуации.

Напомним, что турнир, в котором принимают участие 10 южноамериканских стран: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, а также две приглашенные сборные — Австралия и Катар, должен пройти с 13 июня по 10 июля.