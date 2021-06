Другое

Прослушать и спеть гимн своей страны перед матчем — это сильнейший эмоциональный заряд на игру для большинства футболистов.

Футбол национальных сборных неразрывно связан с понятиями патриотизма и гордости за собственную страну. Болея за свою сборную во время международных матчей, фанаты даже враждующих клубов ощущают единство, объединяясь под флагом одной страны. Чувство же сопричастности с чем-то огромным и всеобъемлющим, возникающее при наблюдении за участием твоей сборной в крупном международном турнире, создаёт мощный эмоциональный подъём.

Являясь самым массовым и популярным видом спорта в мире, футбол выступает квинтэссенцией выражения национальной гордости. Для каждого футболиста огромной честью является возможность выходить на поле в футболке национальной сборной. Особое чувство многие из них испытывают как раз в моменты перед началом поединка, когда звучат национальные гимны команд-соперниц.

Прослушать и спеть гимн своей страны перед матчем на чемпионате мира или Европы – это сильнейший эмоциональный заряд на игру для большинства футболистов. В вопросе мотивации и настроя на матч именно гимны отыгрывают не последнюю роль. В 2018 году даже вышло исследование, авторы которого на основании матчей Евро-2016 утверждали, что страстность и энтузиазм игроков при исполнении национального гимна перед игрой во многих случаях положительно влияли на исходы поединков.

В преддверии чемпионата Европы 2020 предлагаю читателям поближе познакомиться с национальными гимнами всех стран-участниц предстоящего турнира.

Группа A

Италия

Начинать будем сразу с одной из самых страстных и эмоциональных в плане исполнения предматчевого гимна команд. Итальянцы славятся своим темпераментом во всех сферах жизни, не является исключением и этот аспект. Известна также и музыкальность этой нации – итальянская опера популярна во всём мире.

Национальный гимн «Братья Италии» (Fratelli d’Italia) появился 12 октября 1946 года, после объявления Италии республикой (но официальный статус он получил лишь 17 ноября 2005). Автором текста является Гоффредо Мамели, сочинивший его в 1847 году. Музыку гимна написал оперный тенор и композитор Микеле Новаро. Гимн повествует о революционной освободительной борьбе в период, когда раздробленная Италия со всей своей страстью стремилась к долгожданному объединению и независимости.

Слово Джанлуиджи Буффону: «Я пою гимн именно так, потому что чувствую себя итальянцем с головы до пят. Для меня моя страна, её цвета, её флаг имеют огромное значение. Они значат для меня всё. В первой мировой войне я потерял двух прадедов. Я пою и думаю о них, это мой знак уважения к ним».

Швейцария

Швейцарцы не выделяются такой эмоциональностью, как их географические соседи, но с их гимном связана другая занимательная история.

Первый текст «Швейцарского псалма» (Schweizerpsalm), был написан в 1841 году журналистом Леонардом Видмаром, а музыку к нему сочинил композитор Альбурих Цвиссиг. При этом официальный статус эта мелодия получила лишь в 1981 году. Но в современной Швейцарии многие начали считать данный гимн устаревшим и слишком религиозным. В связи с этим в 2014 году было решено выбрать новый национальный гимн – тогда же Швейцарская ассоциация общественного благосостояния объявила конкурс, по итогам которого в 2015 году был избран текст Вернера Видмера «Белый крест на красном фоне» (Weisses Kreuz auf rotem Grund). Мелодия гимна при этом осталась неизменной.

Турция

Гимн сборной Турции, «Марш независимости» (İstiklâl Marşı), получил официальный статус 12 марта 1921 года. Его создание было поистине народным, ведь для выбора текста гимна был организован национальный конкурс. Из 724 стихов выбор пал на произведение поэта Мехмета Акиф Эрсой. Выбору же музыки помешала война за независимость в Турции. Из-за этого сначала была выбрана мелодия Али Рифат Кагатая, а спустя 8 лет её заменили на музыку дирижёра Президентского оркестра Османа Зеки Унгёр.

Уэльс

Хотя государственным гимном Уэльса является общебританский «Боже, храни Королеву», перед матчами национальной сборной звучит совсем другая мелодия, которую также по праву считают национальным валлийским гимном. Это «Страна моих предков» (Hen Wlad Fy Nhadau), которая была создана в соавторстве двух родственников – отца и сына. Автором текста является Эван Джеймс, а музыку к нему сочинил его сын, Джеймс Джеймс.

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи в одном из своих интервью делился эмоциями по поводу исполнения гимна перед матчем: «…Мы получили заряд эмоций, когда прозвучали гимны. Мы с трудом сдерживали себя от слез, у нас были мурашки».

Группа B

Бельгия

Бельгийский гимн, La Brabançonne, выделяется тем, что исполняется в версии, включающей одновременно три языка, являющихся в Бельгии официальными – немецкий, нидерландский и французский. Оригинальная версия текста была написана в 1830 году Луи-Александром Деше, а музыку для гимна создал дирижёр театра, где Деше был актёром, Франсуа Ван Кампенгаут. В дальнейшем текст неоднократно переделывали, пока в 1921 году не была принята официальная версия, используемая и поныне.

Дания

Суровые датчане в своём гимне рассказывают о Дании – прекрасной земле, расположенной вдоль солёного побережья. Текст «Эта прекрасная земля» (Der er et yndigt land) был выбран на общенациональном конкурсе, проводившемся в 1819 году – его автором стал поэт и писатель Адам Эленшлегер. Основой произведения является геральдический девиз «Эта земля благоволит мне более чем любая другая» (Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet). Автором музыки для гимна стал Ханс Эрнст Кройер (1835 год).

Интересный факт: как раз для Евро-2020 бренд Hummel, являющийся экипировщиком сборной Дании, создал оригинальные «музыкальные» футболки. Они записали, как 34 000 болельщиков перед матчем Дания – Ирландия (7 июня 2019 года на стадионе «Паркен» в Копенгагене) исполняют национальный гимн, после чего перевели запись в звуковую дорожку, а её графическое изображение нанесли на футболки.

Финляндия

Гимн этой страны (Maamme) примечателен тем, что изначально был написан на… шведском языке, и назывался «Наш край» (Vårt land). Автором является Йохан Людвиг Рунеберг, впервые исполнивший его в 1848 году на празднике День Флоры. Музыку к данному тексту сочинил Фредрик Пациус. Само произведение позже неоднократно переводилось на финский, а наиболее популярным считается перевод Пааво Каяндера (конец 19 века), который и используется в наши дни.

Россия

Российский гимн был создан на основе советского – мелодия (автором которой является Александр Александров) была сохранена, а вот строки текста изменились. Примечательно, что переработкой текста занимался сам автор, написавший гимн СССР в 1943 году – Сергей Михалков. После переработки гимн был официально утверждён в 2001 году.

Группа C

Нидерланды

«Песня Вильгельма» (Het Wilhelmus) – один из старейших в мире национальных гимнов. Считается, что она была написана в период 1568-1572 гг. (авторство приписывают Филиппу ван Марниксу ван де Сент-Альдегонду). Текст повествует о Вильгельме Оранском, который был предводителем борьбы за независимость Нидерландов от Испании, и исполняется от 1-ого лица, как бы от самого Вильгельма. С 10 мая 1932 года «Песня Вильгельма» официально считается государственным гимном Нидерландов.

Кстати, именно нидерландский диджей Мартин Гаррикс (совместно с Bono и The Edge, участниками группы U2) стал автором официального гимна Евро-2020 We Are The People.

Украина

Текст национального гимна Украины «Ще не вмерла Україна» был написан осенью 1862 года поэтом Павлом Чубинским. Музыка к этому тексту появилась спустя 3 года – в 1865 году. Её автором является Михаил Вербицкий. В качестве государственного гимна произведение использовали в 1917 году, в период существования УНР как независимого государства. После обретения независимости в 1991 году, «Ще не вмерла Україна» снова стала единым национальным гимном – в соответствии с Законом, принятым 6 марта 2003 года.

Со слов Романа Яремчука о матче против сборной Португалии в рамках квалификации на Евро-2020, который проходил в Киеве: «С самого начала эмоции переполняли. Когда 70 тысяч зрителей на трибунах "Олимпийского" пели гимн Украины, нахлынуло колоссальное чувство гордости. Хотелось поскорее выйти на поле, биться изо всех сил за свою страну, за этих людей».

Австрия

Гимн Австрии «Страна гор, страна потоков» (Land der Berge, Land am Strome) был утверждён в 1946 году. Автором текста стала Паула фон Прерадович, победившая в общенациональном конкурсе (как можно увидеть, текст национального гимна во многих странах выбирался именно в рамках конкурса). В качестве музыкальной основы было решено взять мелодию из последнего произведения Вольфганга Амадея Моцарта, «Масонской кантаты» (Freimaurerkantate), который закончил его 5 декабря 1791 года, за 19 дней до своей смерти.

Примечательно, что в 2011 году по настоянию австрийских феминисток в текст гимна была внесена поправка – вместо фразы «Край великих сынов» (Heimat bist du großer Söhne) теперь используется «Край великих дочерей и сынов» (Heimat großer Töchter und Söhne).

Северная Македония

Гимн дебютанта крупных международных турниров, «Сегодня над Македонией» (Денес над Македонија), был написан в 1943 году Владо Малеским. Автором музыки является Тодор Скаловский. После окончания Второй мировой войны его использовали в качестве гимна Социалистической Республики Македония, которая тогда входила в состав Югославии. После обретения независимости в 1992 году, «Сегодня над Македонией» стал официальным гимном новой страны.

Продолжение следует…

Читательница Football.ua Колпак Алиса