Англия

Для українця це буде 15 поєдинок в АПЛ цього сезону.

Сьогодні, 24 квітня, відбудеться поєдинок 34 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Вест Гем у гостях зіграє проти Челсі.

Тренерський штаб "молотобійців" на чолі з Девідом Моєсом вирішив довірити місце у стартовому складі українському вінгеру Андрію Ярмоленко.

Для українця це буде 15 матч у нинішньому сезоні АПЛ, а також 27 у цілому. На його рахунку три забиті м'ячі та один асист.

Нагадаємо, матч Челсі — Вест Гем розпочнеться о 16:00 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.