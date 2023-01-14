Англія

Історія з можливим трансфером 22-річного вінгера триває.

Трансферна сага з переходом Михайла Мудрика з Шахтаря до одного з лондонських клубів триває. За інформацією відомого футбольного журналіста Ніколо Скіри, "гірники" підвищили фінансові вимоги до 110 мільйонів євро, хоча раніше мова йшла про позначку у 100.

"Трансфер Михайла Мудрика. Запит Шахтаря: 110 мільйонів євро, ставка Челсі: 100 мільйонів (80+20 бонусами), ставка Арсенала: 90 мільйонів (70+20 бонусами).

Зарплата: Челсі пропонує 7,5 мільйонів євро на рік, Арсенал — 5,5 мільйонів" — написав італійський інсайдер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, що наразі керівництво Челсі знаходиться у Польщі, де робить кроки з метою переходити українського таланта в Арсенала.