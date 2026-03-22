Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 21 березня 2026 року.

Евертон у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Челсі (3:0).

Команда Девіда Моєса відкрила рахунок у матчі на 33 хвилині зусиллями Бету, після чого на 62 хвилині португальський форвард подвоїв перевагу "ірисок".

Остаточну крапку у матчі поставив Іліман Ндіає, який забив на 76 хвилині.

Також наголосимо, що у складі Евертона весь поєдинок відіграв український захисник Віталій Миколенко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Челсі у рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Челсі 3:0

Голи: Бету, 33, 62, Ндіає, 76.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує — Макніл (Брентвейт, 78), Дьюзбері-Голл (Рель, 89), Ндіає (Іроегбунам, 89) — Бету (Баррі, 81).

Челсі: Санчес — Гюсто (Гарначо, 46), Фофана, Гато, Кукурелья — Лавія, Кайседо (Адарабіойо, 78) — Палмер, Фернандес, Нету (Естеван, 70) — Педро (Делап, 78).

Попередження: Гарначо, Фофана.