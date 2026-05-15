Іспанія

Українець зіграв форварда у матчі Ла Ліги.

Головний тренер Жирони Мічел високо оцінив виступ вінгера збірної України Віктора Циганкова у матчі проти Реал Сосьєдада (1:1), де футболіст грав на незвичній для себе позиції центрфорварда.

Як повідомляє FutbolFantasy, наставник пояснив своє рішення кадровими проблемами в атаці та відсутністю альтернатив:

"Я вже планував цю ситуацію ще у грі з Райо Вальєкано, але дискваліфікація Браяна Хіля не дозволила мені це зробити. Я думаю, що Циганков зіграв добре. Він був залучений до гри, постійно перебував у штрафному майданчику, добре грає головою і вміє завершувати атаки", — сказав Мічел.

Тренер також додав, що через відсутність низки виконавців команда була змушена експериментувати з позиціями в атаці.

У 36-му турі Ла Ліги Жирона зіграла внічию з Реал Сосьєдадом — 1:1. У поточному сезоні Циганков провів 32 матчі у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.