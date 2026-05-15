Центральний захисник "синьо-гранатових" не має наміру змінювати клуб, попри втрату місця в основному складі команди.

Захисник Барселони Рональд Араухо не зацікавлений у трансфері до іншого клубу. Хоча уругваєць перестав стабільно потрапляти до стартового складу, він розраховує переконати Ганса-Дітера Фліка у своїй важливості для команди в майбутньому.

За інформацією Mundo Deportivo, 27-річний футболіст чітко налаштований залишитися в каталонському гранді на наступний сезон.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до середини 2031 року. У сезоні-2025/26 капітан "блаугранас" виходив на поле в 36 поєдинках, у яких записав на свій рахунок чотири забиті м'ячі. Раніше в пресі ширилися чутки про можливий продаж оборонця, проте сам футболіст наразі не розглядає варіанти відходу.

Нагадаємо, що наступний матч Барселона проведе 17 травня проти Бетіса. Ця зустріч відбудеться в межах іспанської Ла Ліги.