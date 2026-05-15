Причина — фінансові проблеми після втрати Ліги чемпіонів.
Леонардо Балерді, getty images
15 травня 2026, 14:10
Марсель зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами після того, як не зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
Як повідомляє FootMercato, економічний стан клубу викликає занепокоєння у фінансового регулятора французького футболу DNCG. Ситуацію вже порівнюють із кризою Олімпік Ліон у минулому сезоні, коли клуб спочатку був понижений до Ліги 2 через фінансові порушення, але згодом домігся скасування рішення після апеляції.
За інформацією джерела, Марселю необхідно залучити значну суму коштів до 30 червня. Для стабілізації ситуації клуб нібито розглядає можливість виставити на трансфер усіх гравців першої команди.
Раніше повідомлялося, що команду також може залишити Мейсон Грінвуд.