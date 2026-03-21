Англія

Це вже 4 поразка поспіль для команди Росеньйора.

Челсі розгромно згорів Евертону з Миколенком у складі (0:3)

Початок першого тайму був за гостями. Іриски натомість відповідали класними контратаками. У середині першої 45-хвилинки підопічні Моєса відкрили рахунок. Гарнер витонченим пасом розрізав оборону суперника. Бету вийшов віч-на-віч із Санчесом та впевнено перекинув свого візаві.

Другий тайм розвивався за схожим сценарієм. Аристократ» ніяк не могли знайти ключ до воріт господарів поля. На 62-й хвилині Гує на своїй половині поля обікрав Енцо та Кукурелью, пробіг пів поля та скинув на Бету. Нападник потужним ударом прошив голкіпера — мʼяч поміж ніг Санчеса опинився за лінією воріт.

Згодом ліверпульський клуб довів справу до розгрому. Пікфорд довжелезною передачею ввів мʼяч у гру, Бету виграв боротьбу та головою скинув на Ндіає. Сенегалець увійшов до штрафного майданчика та красивим ударом поклав м'яч у девʼятку без шансів для воротаря.

За підсумками гри Евертон розгромно перемагає Челсі та впритул наближається до «аристократів» у турнірній таблиці. Тепер іриски посідають 7-ме місце, маючи у своєму активі 46 пунктів. Підопічні Росеньйора не скористалися осічкою Ліверпуля та залишилися шостими із 48 очками. Віталій Миколенко провів весь матч на полі. За свої дії український захисник отримав оцінку 7.0.

Евертон - Челсі 3:0

Голи: Бету, 33, 62, Ндіає, 76

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує — Макніл (Брентвейт, 78), Дьюзбері-Голл (Рель, 89), Ндіає (Іроегбунам, 89) — Бету (Баррі, 81)

Челсі: Санчес — Гюсто (Гарначо, 46), Фофана, Гато, Кукурелья — Лавія, Кайседо (Адарабіойо, 78) — Палмер, Фернандес, Нету (Естеван, 70) — Педро (Делап, 78)

Попередження: Гарначо, Фофана