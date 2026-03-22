Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 21 березня 2026 року.

Брайтон у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над Ліверпулем (2:1).

Команда Фабіана Гюрцелера відкрила рахунок у матчі на 14 хвилині зусиллями Денні Велбека, після чого на 30 хвилині підопічні Арне Слота зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Мілоша Керкеза.

Перемогу "чайкам" приніс забитий м'яч Велбека на 56 хвилині, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Ліверпуль у рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Голи: Велбек, 14, 56 — Керкез, 30.

Брайтон: Вербругген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Мілнер (Балеба, 76), Гросс — Дієго Гомес (Велтман , 90+1), Гіншелвуд (Аярі, 83), Мінте (Мітома, 76) — Велбек (Рюттер, 83).

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Нгумоа, 63), Конате (К'єза, 77), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 76) — Гравенберх, Мак Аллістер — Вірц, Собослаї, Гакпо — Екітіке (Джонс, 8).

Попередження: Мінте, Дієго Гомес, Велбек, Данк, Віффер — Конате, Фрімпонг, Мак Аллістер, Собослаї, К'єза.