Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія визначився зі списком із 26 футболістів, які представлятимуть країну на майбутньому мундіалі.

Бельгійська федерація футболу представила офіційну заявку національної команди на чемпіонат світу 2026 року. Головний тренер Руді Гарсія обрав 26 гравців, які вирушать на турнір.

До складу збірної Бельгії на ЧС-2026 увійшли:

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбур).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Зено Дебаст (Спортінг Лісабон), Максим Де Кейпер (Брайтон), Коні де Вінтер (Мілан), Брендон Мехеле (Брюгге), Томас Меньє (Лілль), Натан Нгой (Лілль), Жоакін Сейс (Брюгге), Артюр Теате (Айнтрахт Франкфурт).

Півзахисники: Кевін де Брюйне (Наполі), Амаду Онана (Астон Вілла), Ніколя Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Жирона).

Нападники: Шарль де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Матіас Фернандес-Пардо (Лілль), Ромелу Лукаку (Наполі), Доді Лукебакіо (Бенфіка), Дієго Морейра (Страсбур), Алексіс Салемакерс (Мілан), Леандро Троссар (Арсенал).

На груповому етапі змагань бельгійці зіграють проти Єгипту, Ірану та Нової Зеландії.

Раніше Боснія і Герцеговина оголосила остаточний склад на чемпіонат світу-2026.