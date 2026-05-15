Португальський тренер прокоментував чутки про повернення в Мадрид.

Бенфіка запропонувала головному тренеру Жозе Моурінью новий контракт. Про це сам фахівець повідомив у коментарі для медіа, зазначивши, що наразі не планує детально розглядати умови можливого договору.

"Це правда, у середу Бенфіка запропонувала мені новий контракт. Але я не хочу його зараз бачити, вивчати і аналізувати. Подивлюсь у неділю після нашого наступного матчу", — сказав Моуріньо.

Також тренер прокоментував чутки щодо можливого переходу до Реал Мадрид:

"Щодо Реала, то жодних пропозицій у мене немає. Після завершення сезону і Бенфіка, і я ухвалюватимемо рішення", — додав він.

Раніше повідомлялося, що Реал може змінити тренера Альваро Арбелоа та розглядає кандидатуру Моурінью.