Португальський півзахисник "містян" планує визначитися зі своїм майбутнім до старту чемпіонату світу, щоб прибути до табору національної збірної вже з підписаним контрактом.

Наразі відомо, що 31-річний португалець залишить лави "містян" після завершення сезону на правах вільного агента. Головними претендентами на досвідченого гравця вважаються Барселона та Ювентус.

"Я хочу ухвалити рішення щодо нового клубу до початку чемпіонату світу. Сподіваюся, я вже знатиму своє майбутнє, коли приїду в розташування збірної", — розповів Бернарду Сілва.

Збірна Португалії під керівництвом Роберто Мартінеса розпочне свій шлях на мундіалі 17 червня матчем проти ДР Конго. Надалі на португальців чекають зустрічі з Узбекистаном (23.06) та Колумбією (28.06).