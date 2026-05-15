Керманич Ньюкасла Едді Гау висловився щодо причин, через які він не задіює Ентоні Гордона в останніх матчах.

"Ми дивимося на наступний рік. Ентоні щойно повернувся на поле, а ми добре грали під час його відсутності. І так, мій вибір частково пов'язаний із поглядом у майбутнє", — наводить слова Гау журналіст Крейг Гоуп.

У поточному сезоні Гордон узяв участь у 46 матчах у всіх турнірах, у яких 17 разів вразив чужі ворота та віддав п'ять результативних передач. Раніше повідомлялося, що у послугах 25-річного футболіста зацікавлені Барселона, Баварія, Арсенал та інші топклуби.

Нагадаємо, що найближчий поєдинок у межах чемпіонату Англії "сороки" проведуть 17 травня проти Вест Гема.