Український півзахисник Руслан Маліновський готується до нового етапу у своїй кар'єрі. Офіційно стало відомо, що 33-річний хавбек покине італійську Дженоа відразу після закінчення поточного сезону. Гравець піде з команди у статусі вільного агента, оскільки термін дії його угоди добігає кінця.

Руслан Маліновський приєднався до генуезького клубу у серпні 2023 року. Тоді українець перейшов із французького Марселя на умовах річної оренди з правом викупу. Гравець швидко адаптувався до схем головного тренера Альберто Джилардіно, тому вже наприкінці січня 2024 року Дженоа достроково активувала опцію викупу контракту, зробивши трансфер повноцінним за 7 мільйонів євро.

Попри періодичні травми та високу конкуренцію, у поточному розіграші італійської Серії А Маліновський демонструє солідні індивідуальні показники. У сезоні 2025/2026 український плеймейкер провів за Дженоа 33 матчі в рамках чемпіонату Італії, в яких записав на свій рахунок 6 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.

Головним претендентом на українця наразі є турецький гранд — Трабзонспор. Керівництво клубу з Трабзона вже зробило конкретний крок і запропонувало Руслану контракт терміном на три роки.