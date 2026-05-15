Державний інвестиційний фонд королівства поглиблює співпрацю з ФІФА, називаючи футбол ключовим елементом економічної трансформації країни.

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) у четвер офіційно оголосив про партнерство з ФІФА, ставши офіційним спонсором турніру Чемпіонату світу з футболу. Цей крок підтверджує наміри багатого на нафту королівства продовжувати масштабні інвестиції у спорт, незважаючи на відчутне скорочення фінансування інших спортивних проєктах протягом останніх місяців.

Фінансові деталі угоди, яка охоплює ринки Північної Америки та Азії, не розголошуються, проте вона ще більше зміцнює і без того тісні зв'язки між Ер-Ріядом та головним керівним органом світового футболу.

У PIF наголосили, що спорт загалом залишається пріоритетним сектором, а саме футбол відіграє вирішальну роль у тривалій трансформації Саудівської Аравії та її прагненні знайти нові джерела доходу поза нафтовим сектором.

На сьогодні футбольна експансія королівства включає кілька вагомих досягнень:

Проведення ЧС-2034: Саудівська Аравія вже виборола право приймати Чемпіонат світу з футболу у 2034 році, що наразі вважається її найбільшим тріумфом на спортивній арені.

Зіркові трансфери та клуби: Придбання клубу англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед та залучення до своєї національної ліги світових зірок — Кріштіану Роналду, Неймара та Каріма Бензема.

Медіа та трансляції: Компанія SURJ Sports Investment, що належить PIF, володіє часткою в стримінговій платформі DAZN (яка транслює Клубний чемпіонат світу).

Минулого року сам PIF вже виступав комерційним партнером цього турніру. Нова футбольна угода привернула особливу увагу на тлі несподіваного рішення PIF щодо інших видів спорту. Лише цього місяця фонд оголосив про припинення майбутнього фінансування скандального гольф-туру LIV Golf.

Запуск LIV Golf у 2022 році став землетрусом у цьому виді спорту: саудити переманили з традиційного PGA-туру таких топгравців, як Брайсон Дешамбо, Філ Мікельсон та Дастін Джонсон. Очікувалося, що загальні витрати на проєкт до кінця року перевищать 6 мільярдів доларів.

Раптова зупинка фінансування викликала питання щодо довгострокових планів фонду, проте нове партнерство з ФІФА чітко продемонструвало, що пріоритети просто змістилися на користь футболу. Попри те, що інтереси Саудівської Аравії також охоплюють Формулу-1, проведення великих боксерських поєдинків та теніс, масовані інвестиції королівства постійно наштовхуються на жорстку критику.

Правозахисники та світові критики регулярно звинувачують країну у спортивному відмиванні репутації — спробах використати популярний спорт для покращення свого глобального іміджу та відвернення уваги від систематичних порушень прав людини, зокрема від вбивства оглядача Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Утім, попри критику та певне уповільнення зіркових трансферів до національної ліги після початкової агресивної кампанії, фонд залишається непохитним у своїй стратегії щодо гри номер один.