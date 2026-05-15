Англія

Офіційне оголошення про його призначення головним тренером може відбутися вже до недільного матчу проти Ноттінгем Форест.

Майбутнє Майкла Карріка на чолі Манчестер Юнайтед вирішиться досить скоро. Очікується, що найближчим часом клуб офіційно затвердить його на посаді головного тренера на постійній основі, замінивши статус тимчасового наставника. Керівництво Червоних дияволів веде активні переговори з представниками Карріка.

За попередніми даними, сторони обговорюють дворічний контракт із можливістю пролонгації ще на один сезон. Представники клубу наразі утримуються від офіційних коментарів, проте не виключають, що офіційна заява пролунає ще до недільного поєдинку Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест на «Олд Траффорд».

Під час п'ятничної пресконференції на тренувальній базі в Каррінгтоні на пряме запитання про переговори Каррік відповів лаконічно: Моє майбутнє вирішиться досить скоро.

Призначення Карріка повноцінним наступником Рубена Аморіма виглядає лише питанням часу. Кандидатуру колишнього півзахисника збірної Англії міноритарному власнику клубу серу Джиму Реткліффу особисто рекомендували генеральний директор Омар Беррада та спортивний директор Джейсон Вілкокс. Такі рекомендації підкріплені беззаперечними результатами.

Під керівництвом Карріка Юнайтед здобув 10 перемог у 15 матчах АПЛ, що дозволило команді достроково гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Щоб остаточно забронювати за собою третю сходинку в турнірній таблиці, манкуніанцям достатньо набрати лише одне очко у двох заключних іграх.

Успіхи тренера не залишилися непоміченими: 44-річний Каррік увійшов до списку з шести претендентів на звання найкращого менеджера сезону в Прем'єр-лізі. Крім того, він здобув абсолютну довіру з боку гравців та абсолютну підтримку вболівальників.

У неділю на вболівальників чекає ще одна важлива подія. Каррік підтвердив, що 34-річний бразильський півзахисник Каземіро вийде на поле, щоб попрощатися з трибунами Олд Траффорд. Сам же наставник планує відродити традицію, започатковану сером Алексом Фергюсоном, і звернутися до фанатів із промовою після фінального свистка гри з Форест.

"Вболівальники – це величезна частина цього клубу. Ми дякуємо їм за сезон; особисто для мене – за останні чотири місяці. Незважаючи на те, через що ми пройшли, і за той зв'язок, який відчули гравці, для мене важливо подякувати вболівальникам за це", — підкреслив Каррік.