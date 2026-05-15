Мбаппе та Арбелоа обмінялися претензіями на тлі провального сезону мадридського клубу.

Мадридський Реал здобув перемогу над Ов'єдо з рахунком 2:0, проте головною темою для обговорення став не результат на табло, а повернення Кіліана Мбаппе та його ролі в команді. Французький нападник вийшов на поле лише на 69-й хвилині, замінивши автора першого голу Гонсало Гарсію.

Поява зіркового футболіста супроводжувалася гучним свистом уболівальників на трибунах Сантьяго Бернабеу. Після матчу Мбаппе, який пропустив недільне Ель Класіко через травму, заявив журналістам, що вже повністю готовий грати, але опинився на лаві запасних через рішення головного тренера Альваро Арбелоа.

"Я не грав, бо тренер сказав мені, що я четвертий форвард у складі після Мастантуоно, Вінісіуса та Гонсало. Я приймаю це і граю стільки часу, скільки мені дають. Я був готовий почати в старті, але не злюся на менеджера. Я наполегливо працюватиму, щоб повернутися до стартового складу" — зізнався француз.

Головний тренер мадридців не забарився з реакцією під час післяматчевої пресконференції, категорично спростувавши слова свого підопічного.

"Шкода, що в мене немає чотирьох нападників, і я точно не казав нічого подібного Мбаппе. Можливо, він мене не зрозумів. Я тренер, і саме я вирішую, хто гратиме. Гравець, який не був на лаві запасних ще чотири дні тому, не повинен сьогодні починати. Це було найлогічнішим і найрозумнішим рішенням", — заявив Арбелоа.

Альваро також додав різкості щодо свого авторитету в роздягальні:

"Поки я на цій позиції, я вирішую, хто грає, а хто ні. Мені байдуже, як їх звати", — наголосив спеціаліст.

Невдоволення фанатів діями Мбаппе виникло не на порожньому місці. Гравця гостро критикували за коротку відпустку під час відновлення від травми підколінного сухожилля, через яку він не зміг допомогти команді проти Барселони.

Сам Кіліан запевнив, що відпочинок був санкціонований клубом, а свист трибун він сприймає філософськи.

"Це життя. Неможливо змінити думку людей, коли вони зляться. Вони нещасливі, і тільки так можна зрозуміти свистки. Я не повинен сприймати це на особистий рахунок", — зазначив Мбаппе.

Матч проти Ов'єдо став першим домашнім поєдинком Реала після того, як їхній головний конкурент, Барселона, оформила чемпіонство. Мадридці завершують другий сезон поспіль без великих трофеїв. Зміна тренера посеред сезону — коли Хабі Алонсо поступився місцем Альваро Арбелоа — також не принесла бажаної стабільності.

"Ми добре розпочали сезон, але потім втратили стиль гри та структуру. Це дуже боляче", — прокоментував командні невдачі Мбаппе.

Водночас на це Арбелоа зауважив, що Кіліан забив у другій половині меньше ніж у першій.

До кінця чемпіонату у Реала залишилося лише два матчі: виїзд до Севільї та домашня гра з Атлетіком Більбао. Для Кіліана Мбаппе це буде шанс довести своє право на статус лідера атаки, а не "четвертого форварда".