Англія

Головний тренер мерсисайдців спростував чутки про можливе розірвання контракту з клубом після завершення поточного сезону.

Керманич Ліверпуля Арне Слот заявив, що не розглядав можливість відходу з команди. Протягом нинішньої кампанії у ЗМІ часто з'являлася інформація про ймовірне розставання "червоних" із нідерландським фахівцем через незадовільні результати.

"Я завжди хотів залишитися — жодного разу не замислювався про відхід. Як уже було сказано 150 разів, я вважаю, що в наступному сезоні ми будемо в набагато кращому становищі, ніж зараз.

Це перший сезон у моїй тренерській кар'єрі без боротьби за трофеї. Мені взагалі не спадала на думку ідея піти", — цитує Слота Anfield Sector.

Контракт 47-річного керманича з Ліверпулем розрахований до середини 2027 року.