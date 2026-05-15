Італія

Аргентинський форвард близький до підписання нової угоди з римським клубом на покращених умовах.

Нападник Роми Пауло Дібала близький до того, щоб залишитися в римській команді.

Як інформує La Gazzetta dello Sport, клуб суттєво просунувся в переговорах із гравцем щодо умов нової угоди. Очікується, що контракт може бути підписаний уже найближчими днями.

Зарплата 32-річного аргентинця становитиме близько двох із половиною мільйонів євро за сезон. Проте ця сума може зрости залежно від кількості проведених матчів та результативних дій футболіста.

У нинішньому розіграші італійської Серії А Дібала взяв участь у 20 поєдинках, у яких забив два голи та віддав чотири асисти. Його чинний договір із "вовками" закінчується вже за місяць, а ринкова вартість гравця оцінюється у п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, що вже 17 травня на Рому чекає надпринципове дербі проти Лаціо.