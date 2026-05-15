Англія

Лондонський клуб зберігає інтерес до французького голкіпера Мілана Майка Меньяна, попри нещодавнє продовження контракту воротаря з італійським грандом.

Лондонський Челсі продовжує проявляти інтерес до голкіпера Мілана Майка Меньяна. За інформацією Gazzetta dello Sport, "сині" уважно моніторять ситуацію навколо 30-річного француза, попри те, що він нещодавно пролонгував угоду з "россонері" до 2031 року.

Повідомляється, що Меньян готовий залишитися в італійському клубі лише за умови виходу команди до Ліги чемпіонів та збереження Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера. Якщо ці умови не будуть виконані, Челсі спробує підписати гравця вже найближчого літа.

У поточному ігровому році Майк Меньян провів 39 матчів у всіх турнірах, пропустивши 35 голів та 16 разів зберігши свої ворота недоторканими. Нагадаємо, що воротар потрапив до остаточної заявки збірної Франції на чемпіонат світу-2026.

Найближчий матч у межах чемпіонату Англії "сині" проведуть 19 травня проти Тоттенгема.