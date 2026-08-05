Англія

Наставник Манчестер Сіті не підтвердив близькість підписання португальця.

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска прокоментував чутки щодо можливого трансферу Педру Нету з Челсі.



“Ні, наразі ні. Трансферне вікно ще відкрите, тому може статися що завгодно. Зараз лише серпень, а після його закриття все буде зовсім інакше”, — заявив Мареска.

Педру Нету приєднався до Челсі після успішних виступів за Вулвергемптон. Португалець також регулярно викликається до збірної Португалії та вважається одним із найнебезпечніших вінгерів англійської Прем’єр-ліги. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готові заплатити 81 млн євро за Педру Нету.