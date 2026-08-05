Англія

Галл після повернення до АПЛ веде переговори з Астон Віллою.

Халл Сіті близький до підписання Леона Бейлі з Астон Вілли. Про це повідомляє журналіст Алекс Крук.



За інформацією джерела, сторони вже ведуть просунуті переговори, а трансфер 28-річного ямайського вінгера перебуває на фінальній стадії.



Леон Бейлі виступає за Астон Віллу з 2021 року, за цей час зіграв 103 поєдинки та забив 16 голів. Також він є одним із лідерів збірної Ямайки, за яку провів 32 матча та забив 5 голів.

Раніше повідомлялось, що Галл зробили рекордний трансфер підписавши голкіпера за £20 мільйонів