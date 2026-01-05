Англія

Хорватський захисник зазнав перелому гомілки у матчі проти Челсі.

Манчестер Сіті підтвердив, що центральний захисник команди Йошко Гвардіол отримав перелом гомілки правої ноги під час другого тайму матчу 20-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Челсі (1:1).

23-річного Гвардіола планують прооперувати протягом цього тижня. Наразі медичний штаб продовжує оцінювати повний обсяг травми та прогноз щодо термінів відновлення.

У клубі побажали Йошко швидкого одужання і повідомили, що будуть публікувати оновлення щодо його реабілітації.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті, на тлі низки травм у лінії оборони, активізували предметний інтерес до капітана Крістал Пелес Марка Геї.