Англія

Енцо Мареска стане новим головним тренером Манчестер Сіті. Як повідомляє Фабріціо Романо, 46-річний наставник уже підписав угоду з англійським клубом, яка діятиме до літа 2029 року.

Колишній тренер Челсі замінить Пепа Гвардіолу, про відхід якого манчестерський клуб офіційно оголосив 22 травня. Іспанець працював із Сіті з 2016 року та за цей час виграв 20 трофеїв.

За інформацією джерела, Мареска не лише очолить команду, а й буде активно залучений до трансферної стратегії клубу вже під час літнього міжсезоння.

Попереднім місцем роботи італійського фахівця був лондонський Челсі. Мареска керував синіми з літа 2024 року і залишив посаду на початку 2026 року після 18 місяців роботи на Стемфорд Брідж. Незважаючи на складне завершення співпраці з лондонським клубом, період Марески у Челсі відзначився здобуттям двох великих трофеїв у 2025 році.

Під його керівництвом команда виграла: Лігу конференцій УЄФА (у фіналі Челсі розгромив іспанський Бетіс із рахунком 4:1). Клубний чемпіонат світу ФІФА (впевнена перемога 3:0 у фінальному матчі проти французького ПСЖ).