Англія

Колишній півзахисник збірної Англії отримав шанс повернутися у професійний футбол.

Вест Гем дозволив Деле Аллі тренуватися разом із командою на базі Rush Green. Про це повідомляє Кваме Аннан.



За інформацією джерела, якщо 30-річний англійський півзахисник зможе переконати тренерський штаб своєю формою, сторони можуть обговорити однорічний контракт.

Наразі англієць вільний агент, в минулому сезоні гравець не зіграв жодного матчу, а в сезоні 2024/2025 лише 1 за італіський Комо. Аллі також раніше виступав за Тоттенгем, Евертон та Бешикташ і також провів 37 матчів у складі збірної Англії.