Англія

Англійський клуб офіційно призначив нового головного тренера.

Ньюкасл Юнайтед офіційно оголосив про призначення Маттіаса Яйссле на посаду головного тренера. Про це повідомила пресслужба клубу.



38-річний німецький фахівець перейшов із Аль-Ахлі, підписавши чотирирічний контракт. Повідомляється, що сороки виплатили саудівському клубу 11 мільйонів євро компенсації.



"Для мене велика честь стати головним тренером Ньюкасла. Це один із найбільших клубів європейського футболу з унікальною історією, ідентичністю та неймовірною підтримкою вболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості відчути цю атмосферу на власному досвіді", — сказав Яйссле.

Раніше Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Едді Гау.