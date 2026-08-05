Англійський клуб офіційно призначив нового головного тренера.
Маттіас Яйссле, gettyimages
05 серпня 2026, 21:40
Ньюкасл Юнайтед офіційно оголосив про призначення Маттіаса Яйссле на посаду головного тренера. Про це повідомила пресслужба клубу.
38-річний німецький фахівець перейшов із Аль-Ахлі, підписавши чотирирічний контракт. Повідомляється, що сороки виплатили саудівському клубу 11 мільйонів євро компенсації.
"Для мене велика честь стати головним тренером Ньюкасла. Це один із найбільших клубів європейського футболу з унікальною історією, ідентичністю та неймовірною підтримкою вболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості відчути цю атмосферу на власному досвіді", — сказав Яйссле.
Раніше Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Едді Гау.