U-21

Німецька збірна U-21 у вирішальному матчі континентальної першості зіграє з однолітками з Англії.

Збірна Німеччини вікової категорії U--21 вийшла у фінал молодіжного Євро-2025, перегравши однолітків з Франції з рахунком 3:0.

Обидва голи були забиті в першій половині зустрічі — вже на 8-й хвилині рахунок відкрив нападник Майнца Нельсон Вайпер, добивши м’яч у сітку після сейву воротаря французів Реста. А ще через шість хвилин свою шосту результативну дію на турнірі оформив Нік Вольтемаде, оформивши добивання після власного удару.

Франція, яка вже встигла відігратися в попередніх матчах проти Сакартвело та Данії, і цього разу кинула всі сили на атаку, але захист німців разом із воротарем Атуболу діяв бездоганно. Зокрема, наприклад, у другому таймі німецький голкіпер двічі рятував команду після ударів Баррі та Сіссе.

Німеччина також не раз була близькою до третього голу — особливо небезпечним був момент Вольтемаде на 74-й хвилині, коли його удар головою пройшов у лічених сантиметрах від стійки. На третій компенсованій хвилині підопічні Антоніо Ді Сальво таки досягти своєї мети, коли Браян Груда довів рахунок до розгромного та вбив останній цвях у підсумкову поразку французів.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Німеччини U-21 із рахунком 3:0.

У суботу, 28 червня, вони зіграють у фіналі проти чинного чемпіона — Англії, яка в своєму півфіналі обіграла раніше цього дня Нідерланди.

Німеччина U-21 — Франція U-21 3:0

Голи: Вайпер, 8, Вольтемаде, 14, Груда, 90+3

Німеччина U-21: Атуболу — Коллінз (Зібер, 87), Розенфельдер (Оерманн, 11), Аррей-Мбі, Браун — Кнауфф, Мартель (к), Райц (Ваннер, 88), Небель (Груда, 72) — Вайпер (Рьоль, 71), Вольтемаде

Франція U-21: Рест — Сілділля, Магасса, Лукеба, Мерлен (к) — Дукуре, Сіссе (Агуме, 78) — Одобер (Лемарешаль, 64), Лепенан (Тчауна, 64), Аблін (Баррі, 46) — Тел (Діуф, 74)

Попередження: Груда, 76, Мартель,86 — Дукуре, 33, Магасса, 63, Лепенан, 56, Лукеба, 85