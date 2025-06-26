U-21

Тренер, на роботі якого будувалась іспанська "піраміда" збірних.

Сантьяго Данія Санчес ще за часи кар’єри професійного футболіста продемонстрував, що може бути відданим роботі над одним проєктом, оскільки повернувся до рідного Альбасете на тлі 11 років у мадридського Атлетіко.

А коли виступи на професійному рівні для Санті добігли до завершення, йому спочатку запропонували роботу на посаді спортивного директора "матрацників", а потім допомогли з початком тренерської діяльності в якості асистента Абеля Ресіно.

У 2010 році керманич-початківець відкрив для себе нові горизонти — йому запропонували роботу на чолі юнацької збірної Іспанії віком до 16 років. І понеслась.

Санті з тих пір устиг подолати чи не всі рівні молодіжного футболу країни, і очолював команди U-17, U-19, U-21 та навіть Олімпійську збірну "Фурії Роха".

Останнє місце його роботи — команда до 21 року, із якою кількома днями раніше він вилетів із чемпіонату Європи-2025 у Словаччині на етапі чвертьфіналу, поступившись Англії (1:3).

І на цьому стосунки тривалістю в 15 років із Королівською федерацією футболу Іспанії для нині вже 51-річного керманича було наразі завершено.

Санті Денія вигравав чемпіонат Європи-2017 на чолі команди U-21 у Хорватії, а в 2019 здобув перемогу з командою U-19 у Вірменії, після чого було "золото" Олімпіади в Парижі-2024.

Тепер, як очікується, Денія має плани повернутись до тренерської діяльності вже на клубному рівні.