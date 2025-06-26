Тренер, на роботі якого будувалась іспанська "піраміда" збірних.
Санті Денія, Getty Images
26 червня 2025, 13:20
Сантьяго Данія Санчес ще за часи кар’єри професійного футболіста продемонстрував, що може бути відданим роботі над одним проєктом, оскільки повернувся до рідного Альбасете на тлі 11 років у мадридського Атлетіко.
А коли виступи на професійному рівні для Санті добігли до завершення, йому спочатку запропонували роботу на посаді спортивного директора "матрацників", а потім допомогли з початком тренерської діяльності в якості асистента Абеля Ресіно.
У 2010 році керманич-початківець відкрив для себе нові горизонти — йому запропонували роботу на чолі юнацької збірної Іспанії віком до 16 років. І понеслась.
Санті з тих пір устиг подолати чи не всі рівні молодіжного футболу країни, і очолював команди U-17, U-19, U-21 та навіть Олімпійську збірну "Фурії Роха".
Останнє місце його роботи — команда до 21 року, із якою кількома днями раніше він вилетів із чемпіонату Європи-2025 у Словаччині на етапі чвертьфіналу, поступившись Англії (1:3).
І на цьому стосунки тривалістю в 15 років із Королівською федерацією футболу Іспанії для нині вже 51-річного керманича було наразі завершено.
Санті Денія вигравав чемпіонат Європи-2017 на чолі команди U-21 у Хорватії, а в 2019 здобув перемогу з командою U-19 у Вірменії, після чого було "золото" Олімпіади в Парижі-2024.
Тепер, як очікується, Денія має плани повернутись до тренерської діяльності вже на клубному рівні.