U-21

Чинний переможець чемпіонату Європи вийшов до наступного раунду турніру, де зустрінеться з Нідерландами.

У рамках чвертьфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2025 фіналісти минулого розіграшу турніру, а саме збірні U-21 Іспанії та Англії, зустрілися в словацькій Трнаві.

Номінальні гості зусиллями Джеймса Макейті й Гарві Елліотта двічі уразили ворота господарів поля протягом стартових 15-ти хвилин. Іспанці відповіли англійцям ближче до завершення першого тайму голом Хаві Герри з пенальті. Аж у компенсований час другої половини протистояння Елліотт Андерсон теж відзначився результативним ударом з 11-метрової позначки, встановивши на табло підсумковий рахунок.

У півфіналі плей-оф Євро-2025 (U-21) Англія протистоятиме Нідерландам, які раніше впоралися з Португалією. Матч відбудеться в середу, 25 червня, розпочавшись о 19:00 за київським часом.

Іспанія — Англія 1:3

Голи: Герра, 39 (пен.) — Макейті, 10, Елліотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен.)

Іспанія: Ітурбе — Пубіль, Таррега, Москера, Буено — Герра, Турр'єнтес (Моро, 57) — Санчес (Хаурегісар, 57), Молейро (Родрігес, 78), Лопес (Фернандес, 70) — Джозеф (Торре, 71)

Англія: Бідл — Гіншелвуд, Кванса, Крессвелл, Лівраменто — Скотт (Андерсон, 51), Мортон, Гатчінсон (Роу, 52) — Елліотт (Нортон-Каффі, 71), Стенсфілд (Нванері, 81), Макейті (Гекні, 71)

Попередження: Мортон — Роу