U-21

Третя поспіль поразка для підопічних Унаї Мельгоси.

Молодіжна збірна України провела товариський поєдинок проти Албанії U-21 в Ельбасані й зазнала поразки з рахунком 0:2.

Після невдалої гри проти Туреччини у відборі до Євро-2025 команда Унаї Мельгоси намагалася реабілітуватися, проте господарі виявилися сильнішими. Албанія, яка разом із Сербією прийматиме майбутній молодіжний чемпіонат Європи, краще розпочала матч і створювала гостроту з перших хвилин.

На 38-й хвилині арбітр після консультації з VAR зарахував гол Рашиці, який у боротьбі з Гусолом проштовхнув м’яч у ворота — Долгий спіймав його вже за лінією.

У другому таймі Україна активізувалася, створила кілька моментів, але не змогла пробити голкіпера Сімоні. Найкращий шанс мав Царенко, який вийшов на побачення з воротарем, однак не влучив у ціль.

У доданий час господарі подвоїли перевагу: після розіграшу кутового гравець Албанії прострілив уздовж лінії воріт, а Котай без перешкод замкнув передачу — 2:0.

Ця поразка стала третьою поспіль для підопічних Унаї Мельгоси — більше того, у трьох матчах поспіль нашій молодіжній команді не вдається забити жодного м'яча.

Албанія U-21 – Україна U-21 2:0

Голи: Рашиця, 38, Котай, 90+5

Албанія U-21: Сімоні, Баши, Рамай, Фікай, Кунті, Пйондрека, Фетаї, Шеху, Алілі, Брруті, Рашиця.

Україна U-21: Долгий, Огарков (Корнійчук, 75), Холод (Кисіль, 66), Мельниченко, Гусєв (Крупський, 46), Пастух, Ващенко (Варфоломєєв, 82), Царенко (Кревсун, 46), Гусол (Маткевич, 46), Пищур, Слесар (Степанов, 75).

Попередження: Пйондрека — Кревсун, Степанов