U-21

Команда Унаї Мельгоси поступилася збірній Туреччини U-21.

У рамках четвертого туру відбіркового циклу до молодіжного Євро-2027 збірна України вікової категорії U-21 зустрілася у Стамбулі з однолітками з Туреччини.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол півзахисника Торіно Емірхана Ільхана, який прийшовся на 73-ю хвилину зустрічі.

Відігратися підопічним Унаї Мельгоси так і не вдалося, тому це друга поспіль поразка для нашої команди у цьому відборі — раніше "синьо-жовті" поступилися хорватам з аналогічним рахунком.

Наступний матч Україна U-21 проведе у гостях проти Албанії U-21, який відбудеться 17 листопада на Ельбасан Арені.

U-21. Туреччина - Україна 1:0

Гол: Ільхан, 73

Стартовий склад України U-21: