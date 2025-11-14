Команда Унаї Мельгоси поступилася збірній Туреччини U-21.
Туреччина U-21 - Україна U-21, УАФ
14 листопада 2025, 20:59
У рамках четвертого туру відбіркового циклу до молодіжного Євро-2027 збірна України вікової категорії U-21 зустрілася у Стамбулі з однолітками з Туреччини.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол півзахисника Торіно Емірхана Ільхана, який прийшовся на 73-ю хвилину зустрічі.
Відігратися підопічним Унаї Мельгоси так і не вдалося, тому це друга поспіль поразка для нашої команди у цьому відборі — раніше "синьо-жовті" поступилися хорватам з аналогічним рахунком.
Наступний матч Україна U-21 проведе у гостях проти Албанії U-21, який відбудеться 17 листопада на Ельбасан Арені.
U-21. Туреччина - Україна 1:0
Гол: Ільхан, 73
Стартовий склад України U-21: