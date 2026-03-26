U-21

Керманич "молодіжки" прокоментував матчі проти Литви та Угорщини.

Молодіжна збірна України рятуватиме своє становище у відбірковій групі H на чемпіонат Європи-2027 у матчах проти Литви (27 березня) та Угорщини (31 березня).

Перед березневим циклом головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса прокоментував готовність команди.

"Готуємось до матчу у штатному режимі. На етапі, що передував збору, ми виконали дуже ґрунтовну роботу: глибоко проаналізували власну модель гри, індивідуально стежили за гравцями та проводили живий скаутинг як в Іспанії, так і в Туреччині, де на той момент базувались українські клуби.

Звісно, ми також приділили час аналізу наших суперників. Зараз, під час збору, кожен із нас має викластись на повну, відшліфувати деталі та продемонструвати впевнену гру в матчах проти Угорщини та Литви.

Ухвалюючи рішення про вибір складу, ми завжди зважаємо на кілька чинників. Ключовими факторами є ігровий профіль футболіста (особливо в контексті стилю гри, який ми прагнемо бачити у виконанні збірної), його потенціал для подальшого розвитку та поточна форма. Важливість кожного з цих аспектів може змінюватися залежно від обставин, але ми намагаємось дивитись у майбутнє.

Ми працюємо на благо всього інституту збірних України, а не лише нашої команди, тож це впливає на кожне наше рішення. Адже, окрім теперішніх результатів, ми закладаємо фундамент для майбутнього всієї національної збірної.

Як молодіжна збірна, ми завжди узгоджуємо свою роботу із потребами національної команди. Коли наших гравців викликають до головної збірної, ми розцінюємо це не як втрату, а як визнання спільних зусиль та можливість для зростання всієї команди в цілому. У будь-якому разі, ми не вважаємо відсутність певних виконавців проблемою, особливо коли йдеться про підтримку національної збірної — це природний шлях розвитку гравця.

Так само, навіть якщо гравець травмований і не може бути викликаний зараз, важливим є наш підхід до таких ситуацій. Кожна відсутність відкриває простір для інших гравців, щоб проявити свої здібності, вчитися, рости та брати на себе відповідальність. У футболі, як і в житті, будь-яка нова обставина — це можливість подивитись на ситуацію перспективно та будувати майбутнє з упевненістю.

Угорщина та Литва — гідні суперники, відомі своєю тактичною організованістю, дисциплінованою роботою та інтенсивністю, яку вони демонструють у кожному матчі. Обидві команди за останні роки показали поступовий прогрес, налагодивши внутрішні процеси та покращивши колективну гру, що робить їх серйозними та вимогливими опонентами.

Попри це, наша увага зосереджена на власному шляху: на тому, як це покоління може продовжувати зростати, розвивати свої якості та, зрештою, демонструвати найкращу версію своєї гри в кожному матчі.

Наші цілі на ці десять днів визначені як на колективному, так і на індивідуальному рівнях. Кожен гравець має свій власний шлях у структурі збірних, і вкрай важливо підтримувати та поважати процес їхнього персонального розвитку. Як команда, ми прагнемо максимально ефективно використати весь час збору: працювати комплексно, закріплювати ідентичність команди та вдосконалювати наш стиль гри.

Ці дні також дають нам змогу перевірити нових гравців, оцінити їхню адаптацію до колективу та побачити, як вони можуть підсилити команду, завжди тримаючи у фокусі розвиток кожного футболіста та еволюцію збірної в цілому.

Кожен матч — це окремий всесвіт, і наш підхід має враховувати цю реальність, не втрачаючи при цьому власної суті. Угорщина та Литва ставлять перед нами різні завдання, проте йдеться не про радикальну зміну стилю, а про коригування нюансів: інтенсивності, позиційної гри, колективних переміщень. Це дрібниці, які можуть вирішити долю гри, але вони завжди ґрунтуються на тій філософії футболу, яку ми прагнемо закріпити.

Важливо не просто виконувати настанови, а бути присутнім у грі — розуміти її як спільний простір, де кожна дія має сенс. Таким чином, кожне тактичне налаштування стає діалогом між нашою ідентичністю та ідентичністю суперника, де головною метою є зростання команди та розкриття її найкращих якостей.

Між гравцями та тренерським штабом налагоджено постійний контакт, заснований на взаєморозумінні та повазі. Високі вимоги є частиною нашої щоденної роботи, проте вони не сприймаються як порожній тиск — навпаки, це усвідомлена форма турботи, спрямована на індивідуальний та колективний розвиток.

Це середовище, де увага, присутність та щирість є такими ж важливими, як і ігрові показники. Це місце, де кожен жест, розмова та зусилля працюють на створення сильної, свідомої команди, що постійно еволюціонує", — заявив іспанський фахівець.

Після чотирьох матчів у групі з Туреччиною, Хорватією, Угорщиною та Литвою Україна має чотири залікових бали, тоді як пара лідерів — 11 та 10 відповідно.