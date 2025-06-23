U-21

Визначились усі півфіналісти молодіжної першості.

В останньому чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2025 збірна Німеччина у додатковий час обіграла Італію з рахунком 3:2.

У першому таймі забитих голів не було, після чого на 58 хвилині італійці вийшли вперед завдяки голу Луки Колеошо, але за десять хвилин німці зрівняли цифри на табло зусиллями Ніка Вольтемаде.

Потім на 81 хвилині Італія залишилася у меншості після вилучення Вілфріда Ньйонто, який отримав другу жовту картку.

На 87 хвилині Німеччина вийшла вперед після голу Нельсона Вайпера, проте на шостій компенсованій хвилині італійці змогли забити та перевести гру в овертайм, а автором голу став Джузеппе Амброзіно.

За шість хвилин до голу італійці залишилися вдев'ятьох після вилучення Маттіа Дзаноті, який примудрився отримати дві жовті картки за хвилину.

У додатковий час перемогу Німеччині забезпечив забитий м'яч у виконанні Мерліна Реля на 117 хвилині.

Таким чином Німеччина стала останнім півфіналістом Євро-2025, де зіграє проти Франції, а в іншій парі путівку у фінал розіграють Англія та Нідерланди.

Німеччина U-21 — Італія U-21 3:2 (після д.ч.)

Голи: Вольтемаде, 68, Вайпер, 87, Рель, 117 — Колеошо, 58, Амброзіно, 90+6.

Німеччина U-21: Атуболу — Браун, Аррі-Мбі, Розенфельдер (Ерманн, 91), Коллінз (Баум, 100) — Небель (Рель, 62), Мартель (Ваннер, 114), Райц — Вольтемаде, Груда (Кнауфф, 62), Трезольді (Вайпер, 62).

Італія U-21: Депланше — Пірола (Туріккія, 102), Коппола, Гіларді — Руджері (Аброзіно, 88), Ндур (Пізіллі, 88), Праті (Кайоде, 91), Дзаноті — Колеошо (Касадеї, 71), Фаббіан (Фацціні, 102) — Ньйонто.

Попередження: Браун — Пірола, Колеошо, Ньйонто, Дзаноті, Праті, Кайоде, Касадеї.

Вилучення: Ньйонто, 81 (друга жовта), Дзаноті, 90 (друга жовта).