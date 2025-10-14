U-21

Молодіжна збірна України зазнала мінімальної поразки у Великій Гориці.

У хорватській Великій Гориці відбувся матч третього туру відбору до чемпіонату Європи-2027 серед молодіжних збірних. Команда Унаї Мельгоси поступилася господарям із мінімальним рахунком — 0:1.

Початок гри виявився рівним: українці намагалися контролювати м’яч, але хорвати швидко перехопили ініціативу. Господарі створили кілька небезпечних моментів — зокрема, удари Баришича та Гргича, які парирував Домчак. Українська збірна в першому таймі не змогла завдати жодного влучного удару у площину воріт.

На 53-й хвилині Хорватія все ж відкрила рахунок: після удару Вушковича зі штрафного м’яч влучив у стійку, а першим на добиванні опинився Гргич — 1:0. Згодом Україна мала шанс відігратися — Степанов влучив у стійку, а потім Михавко перевірив воротаря суперників дальнім ударом.

Попри спроби вирівняти гру, підопічні Мельгоси не змогли зрівняти рахунок і зазнали першої поразки у відборі.

Після цього матчу молодіжна збірна України опустилася на третє місце у своїй групі, а наступний поєдинок проведе в листопаді, коли до складу повернуться кілька ключових гравців.

Хорватія U-21 — Україна U-21 1:0

Гол: Гргич (53)

Хорватія U-21: Сілич — Прпич, Вушкович, Барішич — Хргович, Звонарек (Катіч, 69), Врбанчич, Ягушич, Крівак (Кравель, 75) — Шотічек, Гргич

Україна U-21: Домчак – Протасевич, Захарченко, Михавко (Тутєров, 81), Корнійчук – Федор (Глущенко, 57), Саленко, Варфоломєєв – Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар