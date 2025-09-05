U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи-2027, що відбувся 5 вересня 2025 року.

Збірна України U-21 успішно стартувала у відборі на молодіжне Євро-2027, упевнено здолавши Литву з рахунком 4:0.

Перший тайм пройшов за переваги українців, однак забити не вдавалося. Лише після перерви команда Унаї Мельгоси реалізувала свою перевагу: на 69-й хвилині відзначився Данило Кревсун. Уже за кілька хвилин дублем асистів відзначилися партнери — голи забили Сергій Корнійчук та Геннадій Синчук із пенальті.

У доданий час крапку в зустрічі поставив Рамік Гаджиєв, оформивши четвертий м’яч. Литовці завершували гру в меншості після вилучення Юрьонаса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Литва — Україна в рамках кваліфікації Євро-2027 (U-21):



Литва U-21 — Україна U-21 0:4

Голи: Кревсун, 69, Корнійчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиєв, 90+4

Литва U-21: Вірвілас – Аудініс, Маціоніс, Саснасускас – Юрьонас, Станкявічюс, Шлута (Восілюс, 81), Бурдзілаускас (Шеткус, 80) – Жевжіковас (Матижонок, 72), Андрєєв (Гуделевічус, 62) – Степонавічюс (Лукашевич, 80)

Україна U-21: Крапивцов – Крупський, Холод, Мельниченко, Корнійчук – Кревсун (Федор, 88), Варфоломєєв (Огарков, 80), Саленко – Синчук (Гаджиєв, 80), Пономаренко (Степанов, 60), Тутєров (Гусол, 60)

Вилучення: Юрьонас, 90+2

Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.