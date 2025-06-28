У фіналі молодіжного Євро-2025 нас чекає справжнє європейське класико: чинні чемпіони з Англії проти непереможної Німеччини. Обидві збірні мають по три титули, і переможець суботнього поєдинку стане одноосібним другим у рейтингу найтитулованіших команд турніру. Місце дії — стадіон "Тегельне поле" у Братиславі, де 22-річні зірки двох футбольних шкіл вийдуть на поле, аби увійти в історію.

СУБОТА, 28 ЧЕРВНЯ, 22:00. ТЕГЕЛЬНЕ ПОЛЕ, БРАТИСЛАВА. ГОЛОВИЙ АРБІТР — САНДЕР ВАН ДЕР ЕЙК (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: MEGOGO

Підопічні Лі Карслі йдуть до цього фіналу як діючі чемпіони та автори найдраматичнішого шляху до вирішального матчу. У групі англійці виграли лише один поєдинок — стартовий проти Чехії, а програли, зокрема, й Німеччині. Проте в плейофі усе змінилось: "Молоді леви" знищили Іспанію 3:1, а в півфіналі в емоційній битві обіграли Нідерланди 2:1 — дубль оформив вихованець Ліверпуля Гарві Елліотт.

Саме Елліотт, який у фіналі сподівається вийти на поле попри травму, є ключовою фігурою в англійській атаці. Команда також має найкращі показники за володінням м'ячем (58.6%) та точністю передач (89.6%) серед усіх учасників фінальної частини турніру. Важливо й те, що Англія програла лише один з останніх 12 матчів на Євро U-21 — саме Німеччині. Але Карслі вірить: цього разу його команда готова зробити "найбільший крок" на шляху до титулу.

Молодіжна збірна Німеччини — єдина команда, яка виграла всі п’ять матчів під час цієї континентальної першості. І не просто виграла, а здебільшого — домінувала! 15 забитих м’ячів — найкращий результат турніру серед усіх команд. У чвертьфіналі підопічні Антоніо Ді Сальво в екстратаймі вирвали перемогу у дев’яти гравців Італії (3:2), а в півфіналі не залишили шансів Франції — 3:0.

Козир німців — нападник Нік Вольтемаде, який вже цього літа може стати гравцем мюнхенської Баварії, має на рахунку вже шість м’ячів і забивав у кожному матчі, в якому виходив на поле. Ді Сальво вибудував потужну команду майже без слабких місць: Німеччина непереможна в останніх 20 поєдинках і грає вже у своєму шостому фіналі Євро U-21. Востаннє вони зустрічалися з англійцями у фіналі в 2009 році — тоді була розгромна перемога "Бундестім" із рахунком 4:0.

Очікування від матчу — найвищі. На полі зійдуться дві найефективніші, найсильніші та найяскравіші збірні турніру. Англія має витончену командну гру та технічну перевагу, але Німеччина — машина, яка давить ритмом і реалізацією. Це буде фінал, де шансів на помилку не існує, і який може вирішити один момент геніальності або один провал. Але сьогодні певну перевагу віддамо німецькому балансу.