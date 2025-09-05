U-21

Команда Унаї Мельгоси не залишила жодних шансів супернику на успіх.

Молодіжна збірна України U-21 розгромно перемогла однолітків із Литви у стартовому матчі відбору на Євро-2027.

У першому таймі наші футболісти мали повну перевагу, але забити м'яч не могли. Рахунок відкрили лише на 69-й хвилині завдяки зусиллям Данили Кревсуна, після чого за сім хвилин забили ще двічі — відзначилися Сергій Корнійчук та Геннадій Синчук із пенальті.

Крапку у цьому протистоянні поставив Рамік Гаджиєв у компенсований до другого тайму час. Таким чином, команда Унаї Мельгоси розпочинає свій шлях до фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи з впевненої звитяги.

Литва U-21 — Україна U-21 0:4

Голи: Кревсун, 69, Корнійчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиєв, 90+4

Литва U-21: Вірвілас – Аудініс, Маціоніс, Саснасускас – Юрьонас, Станкявічюс, Шлута (Восілюс, 81), Бурдзілаускас (Шеткус, 80) – Жевжіковас (Матижонок, 72), Андрєєв (Гуделевічус, 62) – Степонавічюс (Лукашевич, 80)

Україна U-21: Крапивцов – Крупський, Холод, Мельниченко, Корнійчук – Кревсун (Федор, 88), Варфоломєєв (Огарков, 80), Саленко – Синчук (Гаджиєв, 80), Пономаренко (Степанов, 60), Тутєров (Гусол, 60)

Вилучення: Юрьонас, 90+2

Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.